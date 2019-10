Drei gestohlene Kennzeichen an einem Tag benutzt, 22-Jähriger unbelehrbar

Wörgl – Am Montag gegen 11 Uhr erwischte die Polizei in Wörgl einen 22-Jährigen, der mit gestohlenen Kennzeichen an seinem Fahrzeug unterwegs war. Außerdem wurden im Fahrzeug Suchtgiftutensilien, sowie eine Schreckschusspistole gefunden und sichergestellt. Doch der 22-Jährige, der keinen Führerschein hat, ließ sich von der Anzeige offensichtlich nicht beeindrucken. Am Montagabend stahl der Mann erneut eine Kennzeichen, brachte dieses an seinem Auto an und fuhr damit nach Innsbruck.

Dort stahl er wieder ein Kennzeichen, montierte dieses auf seinem Auto und setzte gegen 21.30 seine Fahrt fort. Als der 22-Jährige auf der A12 auf Höhe des Wiltener Tunnels in Richtung Westen fuhr, platzte am Fahrzeug ein Reifen und der Pkw kollidierte mit Baustellenbaken, wodurch das Fahrzeug schwer beschädigt wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte die Polizei dann fest, dass der Mann ohne Führerschein und mit gefälschten Kennzeichen unterwegs war. (TT.com)