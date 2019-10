Wörlg – Am Freitag den 27. September, zwischen 07:30 Uhr und 12Uhr drang ein bisher unbekannter Täter in eine Wohnung in Wörgl ein und stahl daraus einen Zimmersafe samt darin befindlichen Schmuckgegenständen.

Dadurch entstand angeblich ein Schaden im fünfstelligen Eurobereich. (TT.com)