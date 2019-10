Kaffeemaschine und Laptop gestohlen: Innsbrucker Polizei sucht Dieb

Innsbruck – Nach einem Dieb sucht aktuell die Polizei im Innsbrucker Stadtteil Pradl. Der Unbekannte drang am Abend des 4. August gegen 20.40 Uhr in ein Spital ein, durchsuchte Kästen und Schubladen an der Rezeption und verschwand schließlich mit einem Laptop und einer Kaffeemaschine. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro. Nun wurden die Aufnahmen der Überwachungskamera freigegeben. Wer den Mann kennt, wird gebeten, sich hier zu melden: 059133/7587 (TT.com)

