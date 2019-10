Toter in Vösendorf gefunden: Polizei geht von Gewaltverbrechen aus

Vösendorf – In Vösendorf (Bezirk Mödling) in Niederösterreich ist Mittwochfrüh ein Toter entdeckt worden. „Aufgrund der Umstände wird momentan von einem Gewaltverbrechen ausgegangen“, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage. Beim Opfer dürfte es sich laut Exekutive um einen 61-jährigen Österreicher handeln, der in seinem Haus aufgefunden wurde.

Die Tatortgruppe und der Bereich Leib und Leben des Landeskriminalamtes Niederösterreich haben die Ermittlungen nach dem Leichenfund am Mittwoch in Vösendorf (Bezirk Mödling) übernommen. Die Spurensicherung war im Gange, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner der APA mit. Man gehe von einem bedenklichen Todesfall aus. (APA)