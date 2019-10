Tiroler Polizei stellte in Transporter 14 vermutlich gestohlene Fahrräder sicher

Kufstein — 14 hochwertige gebrauchte Fahrräder hat die Polizei am vergangenen Freitag bei einer Fahrzeugkontrolle in Kufstein in einem Kleintransporter entdeckt. Da dessen Lenker keinen Besitznachweis erbringen konnte, geht die Exekutive davon aus, dass die Räder gestohlen wurden.

Beitrag von Facebook Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und Facebook ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook. Zustimmen und Anzeigen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Die Fahrräder wurden sichergestellt, konnten bislang aber keinen Tatorten bzw. Geschädigten zugeordnet werden. Die Polizei bittet Geschädigte, die ihr Fahrrad wiedererkennen, sich unter Tel. 059133-70-3333 beim Journaldienst des LKA zu melden. (TT.com)