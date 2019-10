Unbekannte setzten Baustelle in Oetz mehrmals unter Wasser

Oetz – Bisher unbekannte Täter setzten innerhalb der letzten vier Monate mehrmals die Grundwasserpumpe einer Baustelle am Oberfeldweg in Oetz außer Betrieb. Dadurch konnte Wasser in das Gebäude eindringen, welches im Keller bzw. der Tiefgarage bis zu 10 Zentimeter hoch stand.

Weiters leitete der Unbekannte in einem weiteren Fall Abflussrohre, welche das Wasser über Fallrohre ins Freie leiten sollten ins Hausinnere, wodurch der bereits vorhandene Trockenbau beschädigt und neu errichtet werden musste. In der Nacht auf Freitag den 4. Oktober 2019 wurde das Anschlusskabel der Grundwasserpumpe gestohlen. Durch die Taten entstand ein Schaden in der Höhe von über 10.000 Euro.

Um allfällige Hinweise bittet die Polizeiinspektion Oetz unter der Telefonnummer 059133/7106. (TT.com)