Schüsse nahe Synagoge in Halle: Zwei Tote, erste Festnahme

Halle/Saale - Bei Schüssen in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt sind nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen getötet worden. Zunächst meldete die Polizei am Mittwoch, mehrere bewaffnete Täter seien mit einem Auto auf der Flucht. Am frühen Nachmittag meldete die Polizei die Festnahme einer Person. „Bleiben Sie trotzdem weiterhin wachsam", twitterte die Polizei und rief die Bevölkerung auf, in ihren Wohnungen oder an ihrem Arbeitsplatz bleiben.

Augenzeugen in Halle berichteten von einem Täter, der einen Kampfanzug und eine Maschinenpistole getragen haben soll. Demnach soll es auch eine Explosion auf einem Friedhof gegeben haben. Unbestätigten Medienberichten zufolge soll sich der Vorfall in der Nähe einer Synagoge zugetragen haben. Ein dpa-Reporter berichtete, dass eines der Opfer etwa 30 Meter von dem jüdischen Gebetshaus entfernt auf der Straße liege. Die Gegend im Paulusviertel in Halle wurde großräumig abgesperrt. (Anm.: Heute ist Jom Kippur, der höchste jüdische Feiertag)

Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, waren die mutmaßlichen Täter mit einem Fahrzeug auf der Flucht. Anwohner wurden aufgeordert, in ihren Wohnungen zu bleiben. Eine behördliche Warnnachricht wurde herausgegeben: "Schusswaffengebrauch im Bereich Landsberg, Gebäude und Wohnungen nicht verlassen. Von Fenster und Türen fern bleiben Handlungsempfehlungen: Schalten Sie Rundfunk und Fernsehen an. Informieren Sie sich über alle verfügbaren Medien. Suchen Sie sofort eine Deckung auf. Meiden Sie Glasflächen", heißt es darin. Der Bahnhof Halle wurde laut Deutscher Bahn aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Auch in Landsberg, rund 15 Kilometer von Halle entfernt, gab es Schüsse, bestätigte eine Polizeisprecherin in Halle. Zu den näheren Umständen des Vorfalls in dem Ort wollte sie zunächst nichts sagen. Die Hintergründe waren zunächst völlig unklar. Die Polizei warnte vor Spekulationen.

Die Polizei verkündete gegen 13.45 Uhr, dass eine Person festgenommen worden sei. Die Lage sei aber nach wie vor unübersichtlich, weswegen die Bevölkerung weiterhin wachsam sein solle. (TT.com)

