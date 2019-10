Hofratswürden für Parade-Staatsanwältin Renate Nötzold

Durchsetzungskräftige Staatsanwältin, ausgezeichnete Juristin und beliebte Gruppenleiterin: Renate Nötzold – „Erste Staatsanwältin“ der Staatsanwaltschaft Innsbruck – wurde vom Bundespräsidenten der Berufstitel „Hofrat“ verliehen. Die Überreichung des Dekrets durch den leitenden Staatsanwalt Josef Rauch an seine Stellvertreterin im Sitzungssaal der Anklagebehörde sagte viel über die Neo-Hofrätin aus. So waren nahezu alle Innsbrucker Staats- und Bezirksanwälte bei der Feier anwesend. Behördenleiter Rauch hob in seiner Ansprache die jahrelange Arbeitsweise von Nötzold hervor: „Beeindruckend in fachlicher und organisatorischer Hinsicht, dabei mit hoher sozialer Kompetenz und Menschlichkeit.“ Renate Nötzold war in Innsbruck ab 1997 erst als Richterin am Bezirks- und Landesgericht tätig. Im Jahr 2000 trat sie zur Staatsanwaltschaft über und bekleidet dort seit fünf Jahren den Rang einer „Ersten Staatsanwältin“. Dort fungiert sie als Gruppenleiterin und ist für das Personalwesen zuständig.

Was man sich mit falschen Angaben vor Behörden einbrocken kann, wollte gestern am Landesgericht ein Innsbrucker bis zum Prozessende nicht wahrhaben. Hatte er doch einst einen späteren Mithäftling nach einem Kokain-Geschäft erst einer Messerattacke bezichtigt. Dies war jedoch im nachfolgenden Prozess nicht nachvollziehbar. Als der 27-Jährige darauf aber erfuhr, dass er nun wegen Verleumdung mit fünf Jahren Strafandrohung angeklagt werde, zog er die Aussage zurück. Statt eines Messers wäre nur ein Feuerzeug im Spiel gewesen. Staatsanwalt Robert Mader präsentierte dem Gericht darauf eine Deliktsauswahl zwischen Verleumdung oder Falschaussage samt Begünstigung: „Hier steht nur eines fest. Nämlich, dass es zu einer Verurteilung kommt!“ Richterin Verena Offer ortete letztlich ursprünglich eine Verleumdung: „Sie haben jemanden wissentlich einer strafbaren Handlung verdächtigt. Bei Ihren Vorstrafen macht das ein Jahr unbedingte Haft!“

Eine 25-jährige Unterländerin musste sich gestern am Landesgericht ebenso wegen falscher Beweisaussage verantworten. Sie hatte sich im Mai vor der Exekutive in einen Strudel von Falschaussagen geredet. An sich ging es nur um einen Vandalenakt an ihrem Pkw. Da hatte die 25-Jährige einmal angegeben, dass dafür wohl ihr Bruder verantwortlich sei. Bei einer anderen Aussage sollte dann aber der Freund der Vandale gewesen sein. Zur Hälfte bedingte 2340 Euro Geldstrafe ergingen. (fell)