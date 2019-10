Tiroler sollen betrunkene 16-Jährige im Schlaf missbraucht haben

In der Nacht auf den Silvestertag 2017 ereigneten sich in einer Wohnung in Hannover unter schwerem Alkoholeinfluss Vorfälle, die fünf – damals – Jugendliche bis heute verfolgen. Mit dabei ein heute 19-jähriger Tiroler, der damals seinen Cousin im Norden besucht und mit diesem ein Fest in einer Privatwohnung besucht hatte. Dort trafen die Burschen auf gleichaltrige Mädchen. Stunden später war eine 16-Jährige aufgrund stundenlangen Konsums von Jägermeister und Wodka in einen geradezu komatösen Tiefschlaf verfallen. Vier der Burschen – unter ihnen der Tiroler – nutzten die Situation darauf skrupellos für sexuelle Übergriffe aus. Bis gestern war es am Innsbrucker Landesgericht nicht gelungen, das Opfer über Videokonferenz zur Aussage zu bekommen. Auch die drei anderen Burschen verweigerten die Aussage – droht ihnen doch in Deutschland ebenso der Prozess wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person. Gestern am Landesgericht leugnete der Bursche Übergriffe und sprach davon, dass das Mädchen ja bis zuletzt voll bei Bewusstsein gewesen sei. Ausgerechnet von den Burschen angefertigte Handy-Aufnahmen belegten aber Gegenteiliges. Gegen ein Jahr Haft, drei Monate davon unbedingt, erhob die Verteidigung für den bislang Unbescholtenen Strafberufung. Bald nach der Tat wurde beim Opfer eine Schwangerschaft festgestellt, deren Beginn ­unmittelbar zum Tatzeitpunkt passt.

Mit 800 Euro Geldstrafe (200 unbedingt) kam ein 32-Jähriger für das Weiterleiten von 16 ­Kinderpornobilddateien noch billig davon. Da auch PC und Festplatten eingezogen werden, war deshalb seine größte Sorge: „Kommt die Polizei dazu nochmals in die Wohnung der Eltern?“ (fell)