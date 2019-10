Video-Überwachung im Taxi: Elektronisches Auge fährt mit

Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Gleich zwei Vorfälle mit Angriffen auf Taxifahrer haben in der Nacht auf den 6. Oktober die Polizei im Tiroler Oberland beschäftigt. Wie berichtet, bedrohte in Pfunds am Rande eines Zeltfests ein stark alkoholisierter 19-Jähriger den Lenker eines Taxis und beschädigte dessen Fahrzeug schwer, indem er die Seitenscheibe zu Bruch brachte und die Karosserie verbeulte. Ebenfalls bedroht wurde in derselben Nacht ein Taxifahrer von einem 26-Jährigen in Imsterberg. Anschließend riss der Täter die Taxibeleuchtung vom Auto. In beiden Fällen konnte die Polizei die Täter stellen und anzeigen.