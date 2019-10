Einbrecher in Pradl unterwegs: Geld und Zigaretten gestohlen, Saugroboter demoliert

Innsbruck – Zwei Einbrüche in der Nacht auf Sonntag beschäftigen derzeit die Polizei in Innsbruck. So versuchten Unbekannte, in ein Pradler Lokal einzubrechen. Gegen 3.18 Uhr brachen die beiden die Eingangstür auf. Daraufhin ging der Alarm los, der die beiden Kriminellen vertrieb. Bevor sie sich allerdings aus dem Staub machten, nahm einer der Täter einen Saugroboter und schleuderte ihn auf den Boden. Das Gerät wurde schwer beschädigt.

Ebenfalls in Pradl wurde in der Nacht aus der Pembaurstraße ein weiterer Einbruch gemeldet. Die Täter brachen das Fenster zu einer Tankstelle auf und stahlen Zigarettenpackungen sowie einen höheren dreistelligen Eurobetrag. Die Polizei bittet unter Tel. 059133/7587 um Hinweise. (TT.com)