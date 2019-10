19 Jahre unschuldig im Gefängnis: Mann erhält Millionenentschädigung

Weil er fast 20 Jahre zu Unrecht im Gefängnis saß, ist einem Australier eine Millionenentschädigung zugesprochen worden. Der Wirtschaftswissenschaftler und frühere Staatsbedienstete David Eastman solle für seine fälschlicherweise verhängte Haftstrafe 7,02 Millionen australische Dollar (4,32 Millionen Euro) an Entschädigung erhalten, urteilte das Oberste Gericht der australischen Hauptstadt Canberra.

Der 74-Jährige hatte für seine 19 Jahre im Gefängnis 18 Millionen australische Dollar gefordert. Er war 1995 wegen Mordes an einem Polizeibeamten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Eastman beteuerte stets seine Unschuld und focht die Gerichtsentscheidung mehrfach an. 2014 wurde er schließlich freigelassen, nachdem das Mordurteil gegen ihn aufgehoben worden war. (TT. com)