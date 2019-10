Trickdiebe erbeuteten bei Juwelier in Landeck Schmuck für Tausende Euro

Landeck – Fette Beute machten Trickdiebe am Montagnachmittag bei einem Juweliergeschäft in Landeck: Das Pärchen lenkte die Verkäuferin geschickt ab und erbeutete so Schmuckstücke im Wert von mehreren tausend Euro.

Laut Polizei gaben die zwei Unbekannten vor, Schmuck kaufen zu wollen und verwickelten dabei die Verkäuferin sehr professionell in ein Gespräch, während sie sich die Wertsachen zeigen ließen. Als die beiden weg waren, bemerkte die Angestellte das Fehlen mehrere Schmuckgegenstände.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die die Täter beobachtet haben: Der Mann war circa 180 Zentimeter groß und korpulent. Er trug einen Bart und kurze schwarze Haare. Laut Beschreibung war er zwischen 20 und 30 Jahren alt. Die Frau war etwas kleiner, etwa 165 Zentimeter groß und hatte eine mittlere Statur. Ihre schwarzen lange Haaren trug sie zu einem Zopf gebunden. Sie sprach gebrochen Deutsch und Englisch. Hinweise sind an die Polizei Landeck unter Tel. 059133/ 7140 erbeten. (TT.com)