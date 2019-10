Letztes Update am Di, 15.10.2019 10:33

Kärntner Waffenhändler belieferten jahrelang Mafia: Schuldsprüche

Vater und Sohn wurden am Dienstag am Landesgericht für schuldig befunden. Die beiden Männer gestanden die Waffenverkäufe, gaben aber an, dass sie nicht gewusst hätten, dass ihre Kunden der neapolitanischen Camorra angehört hätten.