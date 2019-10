Mit Metall präpariertes Klebeband in Maisfeld in Reith versteckt

Reith im Alpbachtal – Mit einem Fall von schwerer Sachbeschädigung ist derzeit die Polizei in Reith im Alpbachtal beschäftigt: Dort hat ein Unbekannter offenbar gezielt ein Klebeband mit Metall präpariert und in einem Maisfeld platziert. Tatsächlich erwischte der Landwirt, dem das Feld gehört, beim Häckseln die betroffene Maispflanze und beschädigte so seinen Häcksler.

Der 32-jährige Landwirt war am Mittwoch mit Erntearbeiten beschäftigt. Als das Arbeitsgerät während der Häckselarbeiten im Maisfeld aufgrund eines Defektes zum Stillstand kam, schaute der Bauer nach. Er staunte nicht schlecht, als er im Häckselgut mehrere Metallstücke sowie ein Klebeband fand. Für ihn war klar, dass es sich um keinen Zufall handelte, weshalb er sich an die Polizei wandte. Diese geht davon aus, dass der Täter zwischen 1. und 16. Oktober 2019 ein mindestens 15 Zentimeter langes und ein mal ein Zentimeter starkes Metallstück mittels Klebeband an einer Maispflanze befestigt hat. Durch die Tat wurden mehrere Messer im Bereich der Messertrommel beschädigt. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)