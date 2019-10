In einem Supermarkt in Westendorf war am Mittwochnachmittag ein Dieb am Werk. Gegen 15.15 Uhr stahl er laut Polizei einer 39-Jährigen zunächst unbemerkt die Geldtasche aus der Jackentasche. Für die Einheimische entstand ein Schaden von mehr als 1000 Euro. (TT.com)

