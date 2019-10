Einbrecher stahlen Tresor und Bargeld in Club in Brixen im Thale

Brixen im Thale – Einen in einem Wandregal verschraubten Tresor samt Inhalt sowie Bargeld aus einer Schublade stahlen unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag in einem Club in Brixen im Thale. Der Wert des Diebesguts liegt im vierstelligen Eurobereich, die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Auch in ein weiteres Lokal in der Nähe wurde in der selben Nacht versucht, einzubrechen. Die Polizei vermutet dieselben Täter. Der zweite Einbruch misslang, an der Tür des Lokals entstand allerdings ein Schaden von bisher noch unbekannter Höhe.