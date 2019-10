Eine Rechnung in Höhe von 600 Euro bekam am Sonntag eine Frau in Innsbruck von einem Schlüsseldienst-Mitarbeiter präsentiert, nachdem dieser ihr die Wohnungstüre geöffnet hatte.

Weil der Betrag offenbar überhöht war, informierte die Frau die Polizei. Die Nummer des Schlüsseldienstes hatte sie im Internet gefunden. (TT.com)