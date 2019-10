Obdachloser Mann in Innsbruck von Jugendlichem (15) bedroht und beraubt

Innsbruck – Am Montagabend wurde in Innsbruck in der Angerzellgasse ein obdachloser Mann von einem 15-jährigen Jugendlichen bedroht. Er wollte Geld vom ungarischen Staatsangehörigen und drohte ihm mit Faustschlägen gegen den Kopf.

Da das Opfer kein Geld bei sich hatte, schnappte sich der 15-Jährige das Handy des Obdachlosen und flüchtete. Nach einer intensiven Fahndung wurde der Jugendliche ausgeforscht und auf freiem Fuß angezeigt. Außerdem wurde er zuhause seinem Vater übergeben. (TT.com)