Obdachloser Mann in Innsbruck von Junge (15) bedroht und beraubt

Innsbruck – Am Montagabend wurde in Innsbruck in der Angerzellgasse ein obdachloser Mann von einem 15-jährigen Jugendlichen bedroht. Der Junge wollte Geld vom ungarischen Staatsangehörigen und drohte ihm mit Faustschlägen gegen den Kopf. Da das Opfer kein Geld bei sich hatte schnappte sich der Junge das Handy des Obdachlosen und flüchtete. Nach einer intensiven Fahndung wurde der Jugendliche ausgemittelt und auf freiem Fuß angezeigt. Außerdem wurde er zuhause seinem Vater übergeben. (TT.com)

