Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung Jugendlicher in Höttinger Au

Innsbruck — In den frühen Morgenstunden am Sonntag kam es in der Scheuchenstuelgasse in Innsbruck zu einer Auseinandersetzung mehrerer Jugendlicher . Nach aktuellem Ermittlungsstand feuerte einer der Jugendlichen mit einer Schreckschusspistole drei mal in die Luft. Anschlließen flohen die Beteiligten. Auch in der Herzog-Friedrich-Straße kam es in der Nacht auf Sonntag zu Auseinandersetzungen. Die Tiroler Tageszeitung berichtete.

Im Laufe der Fahndung konnten drei Personen, eine 20-Jährige Frau und zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren, angehalten werden. Bei den Kontrollen konnten beim 17-Jährigen eine CO2 Waffe und ein Klappmesser und beim 15-Jährigen eine Schreckschusspistole sowie ein Feldmesser gefunden und sichergestellt werden. Der 15-Jährige gestand gegenüber der Polizei in die Luft gefeuert zu haben. Ihnen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Um einen strafrechtlichen Tatbestand ausschließen zu können bittet die Polizei nun Augenzeugen sich zu melden. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren bei der Auseinandersetzung auch 3 bis 4 weibliche Jugendliche bekleidet mit Ballkleidern involviert. Auch sie werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Innsbruck-Flughafen in Verbindung zu setzen (Tel. 059133/7581). (TT.com)