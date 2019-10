Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro haben sich Diebe am Mittwoch in Schwaz unter den Nagel gerissen. Am Vormittag drangen die Diebe laut Polizei in eine Wohnung ein und verschwanden mit dem Diebesgut. (TT.com)

