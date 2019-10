21-Jähriger an Bushaltestelle in Innsbruck von Trio ausgeraubt

Innsbruck – Von drei Jugendlichen wurde am Mittwochabend gegen 19 Uhr ein 21-Jähriger in Innsbruck ausgeraubt. Das Trio sprach den Mann an der Bushaltestelle in der Weinhartstraße an. Einer der Täter hielt den Österreicher fest und drückte ihn gegen die Wand. Seine beiden Komplizen durchsuchten unterdessen die Umhängetasche des Opfers.

Sie stahlen daraus Zigaretten und Bargeld. Dann machten sich die drei Räuber in Richtung Bogenmeile aus dem Staub. Der 21-Jährige erlitt eine Panikattacke und konnte erst eine Stunde nach der Tat Anzeige bei der Polizei erstatten. Dank der Täterbeschreibung wurden bereits wenig später zwei Verdächtige in einer Bar in den Bögen festgenommen. Das Opfer identifizierte die beiden 16-jährigen Syrer. Der dritte Täter ist noch unbekannt, die Fahndung und weitere Ermittlungen laufen. (TT.com)