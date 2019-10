Tiroler Kindergärtner von Mutter und Großmutter attackiert und verletzt

Innsbruck – Ein Tiroler Kindergärtner musste am Mittwoch nach einer Attacke durch die Mutter und Großmutter eines Schützlings in die Klinik gebracht werden.

Was war passiert? Bereits am Montag erstattete die Mutter des Dreijährigen Anzeige bei der Polizei und gab an, ihrem Sohn sei vom Kindergärtner eine Spritze ins Gesäß verabreicht worden. Bei der anschließenden Befragung des Kindes bestätigte der Dreijährige, zweimal mit einer Spritze gestochen worden zu sein. Bei der darauffolgenden Untersuchung des Buben in der Kinderklinik konnten die Ärzte jedoch keine Verletzungen feststellen.

Donnerstagfrüh tauchte die Frau schließlich mit ihrer Mutter im Kindergarten auf und stellte den vermeintlichen Täter zur Rede. Die beiden Frauen griffen den Mann körperlich an und fügten ihm eine blutende Kopfverletzung zu. Der Kindergärtner konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Details zu dem Fall werden derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt gegeben. (TT.com)