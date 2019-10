Schwere Vorwürfe: Verein soll Kindesmissbrauch möglich machen

Wien, Berlin – Gegen den in Österreich registrierten Verein „Original Play“ gibt es nach der APA am Donnerstag vorab übermittelten Berichten der ORF-“ZiB2“ und des ARD-Politikmagazins „Kontraste“ Vorwürfe in Zusammenhang mit Kindesmissbrauch. Bei „Original Play“ dürfen Erwachsene mit ihnen fremden Kindern rangeln. Der Gründer der Initiative, Fred Donaldson, wies die Kritik im Gespräch mit den Sendern zurück.

