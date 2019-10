Einen mittleren vierstelligen Betrag haben Diebe in der Nacht auf Sonntag in Söll mitgehen lassen. Zwischen 19 Uhr am Samstagabend und 11.50 Uhr am Sonntagvormittag gelangten die Täter in ein Wohnhaus – vermutlich durch eine unversperrte Terrassentür. In einer Schublade im Badezimmer erbeuteten sie eine Geldtasche, im Wohnzimmer ein Kuvert mit Bargeld. (TT.com)

