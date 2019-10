Dämmerungseinbrecher sind wieder in Tirol unterwegs

Innsbruck — Derzeit kommt es vermehrt zu Dämmerungseinbrüchen in Tirol, warnt die Polizei. In der Nacht auf Sonntag drangen unbekannte Täter in Vereinsgebäude in Münster und Kundl ein und entwendeten daraus Bargeld im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch am Sonntag zwischen 3 und 4.20 Uhr in eine Firma in Münster, TT.com berichtete, kann nicht ausgeschlossen werden.

In der Nacht auf Montag wurde in Innsbruck in ein Büro eingebrochen und ein Standtresor entwendet. Den Tresor transportierten die Einbrecher mit Hilfe eines Sackrollers, der im Hinterhof eines Gastronomiebetriebes stand, in ein Fahrzeug. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. Im Tresor dürfte sich jedoch kein Bargeld befunden haben. (TT.com)