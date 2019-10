Raub und Einbrüche in Tirol geklärt: Verdächtige nach Österreich ausgeliefert

Innsbruck – Drei kroatische Staatsbürger wurden mit EU-Haftbefehl im Ausland ausgeforscht, festgenommen und zwei von ihnen nach Österreich ausgeliefert. Der dritte Beschuldigte hat in der Schweiz noch ein Verfahren offen.

Ihnen werden durch den Abgleich von Tatortspuren verschiedene Straftaten in Tirol zur Last gelegt. Bei den Taten handelt es sich um einen Einbruchsdiebstahl aus dem Jahr 2013 in Kundl sowie einem Raub an einer 80-jährigen Person in Wörgl im gleichen Jahr. Dabei wurde Schmuck im hohen fünfstelligen Bereich erbeutet.

Der dritte Fall, der geklärt werden konnte, war ein Raub im Jahr 2016 in Liezen, wo einer Kellnerin die Geldtasche gewaltsam entrissen wurde. (TT.com)