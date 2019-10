Zwei Jahre nach Urteil in Freiburg: Lucile-Prozess erst Mitte 2020 in Tirol

Von Reinhard Fellner

Freiburg, Innsbruck – Im Jänner 2014 war die französische Austauschstudentin Lucile in Kufstein ermordet worden. Obwohl ihr mutmaßlicher Mörder seit 2016 bekannt ist und ihm in Freiburg in einem gleichgelagerten Fall mit DNA-Übereinstimmung bereits seit November 2017 der Prozess gemacht worden war, lässt die Strafverfolgung in Tirol weiter auf sich warten. Und zwar noch mindestens ein halbes Jahr, wie die Tiroler Tageszeitung zum nahenden zweiten Jahrestag der Erstverurteilung des vermeintlichen Doppelmörders in Erfahrung bringen konnte.