Patenonkel das Geld herausgelockt: 27 Monate Haft für Familienvater

Spielsucht trieb einen 56-Jährigen in eine Lebenstragödie ungeahnten Ausmaßes – sie machte letztlich nicht einmal vor dessen Verwandtschaft Halt. Noch vor Jahren war der Familienvater angesehener Mitarbeiter eines Familienunternehmens. Das Vertrauen in ihn war so groß, dass der Spieler in seiner Firma einst Unsummen veruntreuen konnte. Dafür ergingen 2017 über ihn am Landesgericht 18 Monate Haft, 12 davon bedingt. Nach Scheidung und Hausversteigerung gab es für den 56-Jährigen nun abermals ein Wiedersehen mit dem Landesgericht. Innerfamiliäre Vorgänge aus der Zeit rund um die Urteilsfällung hatten zu einer Anklage wegen gewerbsmäßig schweren Betruges geführt. Geschädigter: der Patenonkel. Der bekannt vermögende Verwandte hatte das, was der 56-Jährige nicht kurzfristig verfügbar hatte: Geld. Und so hatte der Neffe immer häufiger auf ein Darlehen beim Onkel vorbeigeschaut. 8000 Euro, 9000 Euro oder 32.000 Euro, da kamen schnell 111.700 Euro zusammen. Als Mäzen sah sich der Unterstützer aber nicht. Hatte er doch auf die Zusicherung des Neffen vertraut, dass dieser aus einem Hausverkauf 590.000 Euro zu erwarten hätte. Was der 56-Jährige aber spätestens ab Anfang 2017 bewusst verschwiegen hatte: Pfandrechte über 616.510 Euro überstiegen bereits den erhofften Verkaufserlös. Am Betrugsvorsatz war da nicht zu rütteln. So ergingen nicht rechtskräftig 15 Monate Haft. Da der Betrug während anhängigen Verfahrens begangen wurde, wurde auch noch das einst bedingte Jahr widerrufen – macht 27 Monate Gefängnis.

Eine folgenreiche Verleumdung ereignete sich im Drogenmilieu. Ein Angeklagter saß drei Monate lang in Untersuchungshaft, weil er 3000 Subotex-Tabletten verkauft haben soll. Beim Prozess wollte die „Quelle“ nichts mehr davon wissen. (fell)