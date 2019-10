Tiroler Schönheitschirurg legt sich mit Google an

Innsbruck – Zwei Jahr­e ist es mittlerweile her, dass auf einer vom US-Konzern Google betriebenen Website abwertende und negativ­e Rezensionen über den Tiroler Schönheitschirurgen Carlo Hasen­öhrl veröffentlicht wurden – anonym oder mit Fantasienamen und in jedem Fall von Menschen, die niemals in seiner Praxis behandelt wurden, behauptet der Arzt. Dagegen setzte er sich zur Wehr und klagte Google auf Unterlassung. Gestern wurde am Landesgericht in einem Zivilverfahren darüber verhandelt.

