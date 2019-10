Die Polizei warnt: Dämmerungseinbrecher haben wieder Hochsaison

Innsbruck – Die gute Nachricht vorweg: Die Zahl der Dämmerungseinbrüche ist rückläufig. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres sind diese 2018/2019 um 22 Prozent bzw. 330 Delikte zurückgegangen. Bis dato konnten laut Polizei 550 Wohnraumeinbrüche des Jahres 2019 und weitere 280 Einbrüche des Jahres 2018 (rückwirkend) geklärt werden. Dennoch mahnt die Exekutive zu besonderer Vorsicht. Denn in den Monaten Oktober bis März bietet die früh einsetzende Dunkelheit Tätern Sichtschutz und die Bewohner sind meist noch nicht von ihrem Tagesgeschäft zurück zuhause. In der Regel sind die betroffenen Wohnungen und Wohnhäuser gut an Hauptverkehrsverbindungen angebunden und ermöglichen den Tätern eine rasche Flucht. Siedlungsgebiete mit schwer einsehbaren Grundstücken und ebenerdig gelegene Wohnungen sind besonders gefährdet. Die Täter versuchen, zumeist durch das Aufzwängen von Terrassentüren und gartenseitig gelegenen Fenstern, Eingangstüren oder Kellerzugängen in das Wohnobjekt zu gelangen.

