Arbeiterkammer Tirol warnt vor neuer Betrugsmasche

Innsbruck – Die Arbeiterkammer Tirol berichtet von sich derzeit häufenden Fällen, wo Betrüger auf Rechnung und unter Verwendung von Namen und Adresse nichtsahnender Verbraucher Waren im Wert von hunderten Euro bei Unternehmen bestellen. Die unter Missbrauch fremder Daten bestellten Waren lassen sich die Betrüger regelmäßig an Abholstationen liefern, wo sie diese mit gestohlenen Ausweisdokumenten abholen, so die AK in einer Aussendung am Donnerstag.

Da die Kommunikation zwischen den Betrügern und Unternehmen bzw. dem Paketdienst über eigens errichtete E-Maiadressen stattfindet, erfahren die Betroffenen erst von dem Vorgang, wenn ihnen das Unternehmen postalisch ein Mahnschreiben übermittelt. Seitens der betroffenen Firmen heißt es auf Nachfrage, dass die Waren bestellt, versendet und auch abgeholt wurden, weshalb Rechnungen bzw. Mahnungen an die bei den Bestellungen angeführten Adressen versandt werden. (TT.com)

Tipps: Was tun, wenn man Opfer von betrügerischem Datenmissbrauch wurde: Keine vorschnelle Bezahlung von nicht nachvollziehbaren Rechnungen.

Bei Datendiebstahl Anzeige bei der Polizei erstatten.

Das Unternehmen/das Inkassobüro schriftlich informieren, dass keine Bestellungen getätigt, die Daten betrügerisch missbraucht wurden und deshalb keine Zahlung erfolgen wird. Die Konsumentenschutzexperten der AK Tirol stehen unter der kostenlosen

Hotline 0800/22 55 22 — 1818 für weitere Informationen und Fragen zur Verfügung.