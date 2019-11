Hochzeitskonvoi in Kufstein: Jugendlicher schoss mit Schreckschusspistole

Kufstein – Großes Aufsehen erregte ein Hochzeits-Konvoi am Samstagnachmittag in Kufstein. 15 Autos waren gegen 14 Uhr zu einer Hochzeitsfeier in Rosenheim unterwegs. Eines davon lenkte ein 18-Jähriger, der während der Fahrt mehrmals mit einer Schreckschusspistole aus dem Seitenfenster in die Luft feuerte.

Die Kufsteiner Polizei konnte den Konvoi schließlich anhalten. Kurz zuvor hatte der junge Mann die Waffe aus dem Beifahrerfenster geworfen, sie wurde sichergestellt. Der Einheimische, gegen den ein aufrechtes Waffenverbot besteht, ist geständig und wird angezeigt. Videos der Tat kursierten im Netz. (TT.com)