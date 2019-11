Schüsse aus Autos in Kufstein und Vomp: Alle Verdächtigen ausgeforscht

Kufstein – Großes Aufsehen erregte ein Hochzeitskonvoi am Samstagnachmittag im Unterland. 15 Autos waren zu einer Hochzeitsfeier in Rosenheim unterwegs und passierten gegen 14 Uhr das Kufsteiner Stadtgebiet. Eines der Autos lenkte ein 18-Jähriger, der während der Fahrt wohl mehrmals mit einer Schreckschusspistole aus dem Seitenfenster in die Luft feuerte.

Die Kufsteiner Polizei konnte den Konvoi anhalten. Kurz zuvor hatte der junge Mann die Waffe aus dem Beifahrerfenster geworfen, sie wurde sichergestellt. Der Österreicher, gegen den ein aufrechtes Waffenverbot besteht, ist geständig und wird angezeigt.

Videos eines ähnlichen Vorfalles kursierten im Netz – sie stammten allerdings aus Vomp. Am Sonntagvormittag bestätigte die Polizei dann, dass zwischen 16 und 16.30 Uhr im Vomper Gewerbegebiet Schüsse aus einem Auto abgegeben wurden – in diesem Fall aus dem Dachfenster.

Am Sonntag konnte der mutmaßliche Täter ausgeforscht werden. Dabei handelt es sich laut Polizei um einen 21-jährigen Österreicher, der am Beifahrersitz eines schwarzen BMW gesessen hatte. Gelenkt worden war das Auto ebenfalls von einem 21-Jährigen, dem die Pistole gehörte. Die beiden werden angezeigt, zudem wird ein Waffenverbot über sie verhängt.

Die Vorfälle in Kufstein und Vomp stehen laut den Polizeiermittlungen aller Wahrscheinlichkeit nach in keinem Zusammenhang. Dass die Taten so kurz hintereinander begangen wurden, dürfte somit tatsächlich Zufall sein. (TT.com)