Letztes Update am So, 03.11.2019 10:43

Schüsse aus Autos in Kufstein und Vomp: Polizei bittet um Hinweise

Während der Fahrt durch Kufstein gab ein 18-Jähriger aus dem Auto heraus Schüsse in die Luft ab. Die Polizei konnte ihn aufhalten, er wird angezeigt. Auch in Vomp schoss ein Mann aus einem Pkw heraus in die Luft.