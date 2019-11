Brandstiftungsserie in Telfs: 38-Jähriger steht vor Gericht

Telfs – Innerhalb eines Jahres brannte es immer wieder in einem Telfer Mehrparteienhaus. Dann erhielten mehrere Bewohner auch noch Drohbriefe. Briefe, in denen weitere Brände angekündigt wurden. Am Ende führten die Schreiben aber zum mutmaßlichen Täter. Ein 38-jähriger Deutscher steht am Mittwoch in Innsbruck wegen Brandstiftung vor Gericht.

Der Mann ist angeklagt, mehrere Feuer in dem Wohnhaus gelegt haben. Auch der Brand eines Pferdestalls in Inzing im August 2018 soll laut Staatsanwaltschaft auf sein Konto gehen.

Die Drohbriefe hatte eine Bekannte des Mannes verfasst: Die 35-Jährige gestand das persönlich im vergangenen Mai der Polizei. Sie führte die Ermittler auch zu dem Beschuldigten. Der 38-Jährige leugnete die Brandstiftungen, verstrickte sich aber in Widersprüche. Schließlich wurde Untersuchungshaft gegen den Deutschen verhängt. (TT.com)