Entwarnung nach angeblicher Entführung und Bombendrohung in Kufstein

Kufstein – Zutaten für einen echten Polizeikrimi lieferten Verdächtige heute Früh der Polizei in Kufstein: Aus einer angeblichen Entführung wurde eine großangelegte Fahndung, die letztlich in einer Verhaftung und einer Bombendrohung gipfelten.

Es war gegen 6.30 Uhr, als ein Mann die Entführung eines weiteren Mannes meldete. Die Polizei nahm die Hinweise ernst, zumal der Anzeiger auch Hinweise zu einem Fluchtfahrzeug machen konnte. Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet, die etwa eine Stunde später tatsächlich zu einem Aufgriff in Ebbs führte. Das gesuchte Fahrzeug wurde von einer Streife entdeckt und gestoppt. Die Insassen weigerten sich aber, auszusteigen und fuhren in hoher Geschwindigkeit in Richtung Kufstein davon. Laut Polizei kam es dabei auch immer wieder zu riskanten Überholmanövern.

In einem Baustellenbereich in Kufstein war aber dann Schluss mit der Flucht: Die Verdächtigen wurden gestoppt. Das mutmaßliche „Entführungsopfer“ befand sich in dem Auto, die Polizei konnte am Donnerstag aber noch nicht sagen, ob freiwillig oder nicht freiwillig. Bei der Festnahme der beiden anderen Männer und einer Frau ließ dann ein Verhafteter den Hinweis fallen, dass in dem Auto eine Bombe versteckt sein könnte.

Aus Sicherheitsgründen wurde der Bereich um das Fluchtfahrzeug großräumig abgesperrt und Spezialkräfte zur Untersuchung des Wagens angefordert. Es stellte sich heraus, dass es keine Bombe gab.

Die Verdächtigen, das mutmaßliche Entführungsopfer und der Anzeiger wurden auf der Polizeiinspektion einvernommen.

Eine Sprecherin der Polizei sprach von einer „komplexen und etwas undurchsichtigen“ Vorgeschichte. Die Entführer und das Opfer würden einander aber kennen, so viel stehe bereits fest, meinte die Polizistin. Zudem seien die Involvierten der Behörde auch nicht unbekannt, fügte sie hinzu. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Drogenhintergrund aus. (TT.com/APA)