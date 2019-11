Nach Entführung mit Bombe gedroht: Ermittlungen in Kufstein

Von Thomas Hörmann

Kufstein – Entführungs­alarm, eine wilde Verfolgungsjagd und die Suche nach einer Bombe: Der Bezirk Kufstein war am Donnerstagmorgen Schauplatz eines Großeinsatzes der Polizei. Ein Einsatz, der vorerst mit vielen offenen Fragen endete. „Wir können noch nicht einmal genau sagen, ob tatsächlich eine Entführung stattgefunden hat“, fasste Astrid Mair, stv. Polizeichefin im Bezirk Kufstein, am Nachmittag den Ermittlungsstand zusammen.

Kein Sprengsatz gefunden

Doch der Reihe nach: Es war um 6.15 Uhr, als ein Zeuge die Kufsteiner Polizei in Alarmbereitschaft versetzte. Der Anrufer meldete eine Entführung in Ebbs – ein Mann sei von einem Trio in einen weißen VW Polo gezerrt worden, Fluchtrichtung Eichelwang.

Tatsächlich konnten zwei Streifenbeamte wenig später den VW noch im Ebbser Gebiet orten und anhalten. Allerdings weigerten sich die Insassen, aus dem Auto zu steigen. Im Gegenteil – der Lenker trat aufs Gas und raste mit seinen drei Passagieren nach Kufstein. Im Bereich einer Baustelle beim Kaiseraufstieg endete die Flucht – die Polizisten konnten das Quartett stoppen und festnehmen. Ein Pkw-Passagier wurde bald wieder auf freien Fuß gesetzt – der Kufsteiner war offenbar das Opfer.

Noch während der Amtshandlung erwähnte ein Verdächtiger eine Bombe, die sich angeblich im VW befand. Der Bereich um den Kreisverkehr wurde abgesperrt, Spezialisten der Polizei untersuchten den Wagen. Ohne Ergebnis, keine Spur von einem Sprengsatz.

Ein Verdächtiger nach Innsbruck überstellt

Die Einvernahmen der drei Verdächtigen (zwei Männer und eine Frau) und des Opfers in der Kufsteiner Polizeiinspektion führten vorerst zu keinem klaren Ergebnis. Dass die Informationen so spärlich ausfielen, lag auch an einem der drei Verdächtigen. Der Unterländer, der zuvor die Bombe ins Spiel gebracht hatte, war so widerspenstig, „dass eine schriftliche Einvernahme nicht durchgeführt werden konnte“, schilderte Mair. Schließlich musste der Beschuldigte ins Polizeigefängnis nach Innsbruck überstellt werden, die Kufsteiner Zelle war für ihn offenbar ungeeignet.

Die stv. Polizei-Kommandantin sprach von einer komplexen und etwas undurchsichtigen Vorgeschichte. Die vier Beteiligten, alle zwischen 20 und 30 Jahre alt und Österreicher aus den Bezirken Kufstein und Kitzbühel, sind bereits polizeibekannt. Nicht ausgeschlossen wird, dass ein missglücktes Drogengeschäft hinter der vermeintlichen Entführung steckt. „Es geht in diese Richtung“, meinte auch Mair. Das Landeskriminalamt hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen.