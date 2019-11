Einen Schaden von mehr als 1000 Euro richteten Diebe in der Nacht auf Donnerstag in Völs an. Aus einem Carport stahlen sie drei Mountainbikes. Das Schloss, mit dem die Räder gesichert waren, zwickten die Unbekannten ab. (TT.com)

