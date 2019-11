Lkw in Nauders angehalten: Fahrtenschreiber war wohl manipuliert

Nauders – Die Tiroler Polizei hat am späten Freitagabend auf der Reschenstraße einen Lkw aus dem Verkehr gezogen, der wohl mit einem manipulierten Tachografen unterwegs war. Ein 45-jähriger Italiener war kurz vor 22 Uhr in Richtung Italien unterwegs, als er in Nauders im Zuge von Fahrzeugkontrollen angehalten wurde. Beim Überprüfen der Fahrerkarte und Auslesen der Fahrzeugeinheit stellten die Beamten mehrere Ungereimtheiten fest.

So wich unter anderem der Kilometerstand beim aktiven Fahrtenschreiber von jenem, der auf den Tank-Lieferscheinen eingetragen war, massiv ab. Der Verdacht kam auf, dass ein zweites Kontrollgerät verbaut und auch verwendet worden war. Die Zugmaschine wurde daraufhin sichergestellt. Der Lenker und der Besitzer des Fahrzeugs werden wegen des Verdachts der Datenfälschung und Fälschung eines Beweismittels bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. Zudem werden Anzeigen an die Bezirksverwaltungsbehörde erstattet. (TT.com)