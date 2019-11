Lenker schlief: Acht Paletten mit Kaffeemaschinen aus Lkw in Weer gestohlen

Weer – Während der Lenker in der Fahrerkabine schlief, sind Unbekannte in der Nacht auf Samstag am Autobahnrastplatz der A12 in Weer in einen Lkw eingebrochen. Die Täter brachen die verplombte Hecktür des polnischen Sattelanhängers auf und entwendeten von der Ladefläche acht Paletten mit verpackten Kaffeemaschinen. Der 38-jährige Lenker bekam davon nichts mit. Die gestohlene Ware hat einen Wert von mehr als 100.000 Euro. (TT.com)

