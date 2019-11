Unbekannter legte tote Frau an Straße in Hamburg ab

Hamburg – Ein Unbekannter hat der Nacht zum Montag in Hamburg eine Frauenleiche an der Straße eines Wohngebiets abgelegt. Das teilte die Polizei am frühen Montagmorgen mit. Ein Nachbar habe die Aktion im Stadtteil Bramfeld beobachtet und die Polizei informiert.

Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei der Toten um eine etwa 50 Jahre alte Frau. Zunächst werde nicht davon ausgegangen, dass sie getötet wurde. „Es spricht alles dafür, dass sie aufgrund einer Erkrankung verstorben ist“, sagte ein Sprecher der Hamburger Polizei. Nach Angaben der Nachbarn in dem Haus war sie schon länger krank gewesen. Warum und von wem die tote Frau auf der Straße abgelegt wurde, blieb bisher unklar. Die Ermittlungen dauerten an. (APA/dpa)