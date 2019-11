Viele Verletzte bei Natronlaugen-Attacke in chinesischem Kindergarten

Peking – Im Südwesten Chinas hat ein 23-Jähriger bei einer Attacke mit Natronlauge in einem Kindergarten mehr als 50 Menschen, zumeist Kinder, verletzt. Laut den Behörden der Stadt Kaiyuan in der Provinz Yunnan kletterte der 23-Jährige am Montagnachmittag eine Mauer hinauf und gelangte so in die Kindertagesstätte. Dort versprühte er Natriumhydroxid und verletzte Dutzende Anwesende.

51 Kinder und drei Erzieher wurden nach Angaben der Behörden ins Krankenhaus eingeliefert. Zwei der Verletzten befanden sich in einem ernsten Zustand, Lebensgefahr bestehe aber nicht.

Der 23-Jährige wurde eine Stunde nach der Tat festgenommen. Zu seinem Motiv berichtete die Stadtverwaltung von Kaiyuan: „Seine Eltern haben sich scheiden lassen, als er noch ein Kind war. Der Mangel an familiärer Wärme hat zu einem psychischen Ungleichgewicht geführt.“ Auch im Berufsleben habe der junge Mann Schwierigkeiten gehabt. All dies habe bei ihm eine „pessimistische Grundhaltung und Rachegedanken gegen die Gesellschaft“ verursacht. (APA/AFP)