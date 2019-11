121 Taten, 130.000 Euro Schaden: Schlag gegen Jugendbanden in Tirol

Innsbruck – Seit ca. einem Jahr stellte die Tiroler Polizei die Bildung von Jugendbanden im Raum Innsbruck fest, die in unterschiedlichen Konstellationen Straftaten begingen. Die Gangs waren unter verschiedenen Namen mit Anlehnung an kriminelle Organisationen bekannt. In einer Pressekonferenz informierten am Dienstag das Stadtpolizeikommando Innsbruck zusammen mit Staatsanwalt Hansjörg Mayr über den Stand der Ermittlungen.

Diese wurden im Frühsommer vom LKA Tirol übernommen, nachdem die Straftaten der Banden von Schlägereien in Einbrüche in Firmen und Geschäfte, Suchtgiftvergehen, Diebstähle und Sachbeschädigungen übergingen. Das LKA forschte im Zuge der Ermittlungen einen harten Kern von acht Personen aus – von denen jede einzelne für 16 bis 52 Straftaten verantwortlich sein dürfte. Gegen 17 Personen wurde noch im Sommer Anzeige wegen gewerbsmäßigen Einbruchs erstattet, insgesamt gingen 85 Einbrüche in Firmen und Geschäfte zwischen Schwaz und Telfs auf das Konto dieser Banden, so das LKA. Acht Personen werden außerdem Wohnungseinbrüche angelastet, zehn Jugendliche waren an fünf Überfällen und räuberischem Diebstahl beteiligt. Außerdem kam es zu vier Sachbeschädigungen an Schulen und Jugendzentren.

Nachdem das LKA seine Ermittlungen im September abschlossen hatte, wurden weitere 20 Straftaten begangen: Sechs Raubdelikte, zwei Erpressungen, zwei gefährliche Drohungen, zwei Suchtgiftdelikte, zwei Diebstähle, eine Schlägerei, eine Nötigung, eine Körperverletzung, ein Einbruch und eine Hehlerei. Laut Polizei hatten die Beschuldigten teilweise Messer, Schlagringe und Eisenketten als Waffen dabei.

Sechs Jugendliche befinden sich aktuell in Untersuchungshaft. Insgesamt sind den Gruppen – die Täter dürften teilweise die selben wie im Sommer sein – 63 Personen zugeordnet, fünf davon sind weiblich. Nach den Delikten im Herbst wurde ein harter Kern von 14 Personen ausgeforscht: sieben Österreicher, zwei Ungarn, zwei Kroaten, ein Bulgare, ein Syrer und ein Russe. Insgesamt wurden bis dato 32 Jugendliche und zwei Strafunmündige unter 14 Jahren ausgeforscht, die im Oktober angezeigt wurden.

Laut Martin Kirchler vom Stadtpolizeikommando und Thomas Ganza, Leiter der eigens beauftragten Ermittlungsgruppe, sei es den Jugendlichen wohl nicht um die Beute gegangen, sondern um Anerkennung innerhalb der Gruppe. Viele Beteiligte seien höchstwahrscheinlich als Mitläufer dabei gewesen. (TT.com/tom)