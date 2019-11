Drogenvorwurf: Milliardär und „Cirque de Soleil“-Gründer festgenommen

Papeete – Weil er auf seiner Privatinsel im Pazifik Cannabis angebaut haben soll, ist der Gründer des Zirkusunternehmens Cirque du Soleil in Französisch-Polynesien festgenommen worden. Guy Laliberte befinde sich in Polizeigewahrsam, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft und in Medienberichten. Im Laufe des Mittwoch sollte der Kanadier einem Richter vorgeführt werden. Laliberte bestreitet die Vorwürfe.

Den Berichten zufolge soll Laliberte nach der Landung seines Privatflugzeugs in Französisch-Polynesien festgenommen worden sein. Sein Unternehmen Lune Rouge teilte mit, der Milliardär nutze Cannabis lediglich zu medizinischen und „streng persönlichen“ Zwecken. Er baue die Pflanze auf seiner Privatinsel Nukutepipi nicht zu kommerziellen Zwecken an. „Guy Laliberte distanziert sich vollständig von allen Gerüchten, die ihn mit dem Verkauf oder Handel mit Drogen in Verbindung bringen“, hieß es in der Erklärung.

Dem Sender Polynesie Premiere zufolge hatte die Polizei bereits vor Wochen einen Mitarbeiter Lalibertes zu Drogenvorwürfen befragt. Dabei sollen auch Bilder von Cannabis-Plantagen auf dem Handy des Befragten gefunden worden sein. (APA/AFP)