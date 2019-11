Prozess um Diamantenbetrug in Ischgl: Es drohen zehn Jahre Haft

Innsbruck – Am Landesgericht in Innsbruck hat am Donnerstag der Prozess um einen großangelegten Diamantenbetrug begonnen. Zwei branchenerfahrenen Wienern (55, 32) wird vorgeworfen, so genannte Anlagediamanten zu weit überhöhten Preisen verkauft und dabei noch Wertsteigerungen verbunden mit garantierter Abnahme versprochen zu haben. Hartnäckige Ermittlungen eines Polizeibeamten der Inspektion Ischgl ließen letztes Jahr diesen mutmaßlichen Millionenbetrug auffliegen.

Wie die TT im Mai berichtete, ergaben die Ermittlungen 31 Geschädigte. Der angeklagte Betrugsschaden beträgt 1.186.000 Euro.

Laut Staatsanwaltschaft hätten sich die Beschuldigten zusammengeschlossen, um sich mit dem Verkauf von minderwertigen Diamanten eine lukrative Einnahmequelle zu erschließen.

Wie lukrativ, zeigten ein Gutachten und Wertangaben der Diamantenbörse in Antwerpen: So waren schon die so genannten „Opening-Diamanten“ für Ersteinsteiger um 100 Prozent überteuert. Die weiteren untersuchten Diamanten wiesen zwar eine mittlere bis gute Kommerzqualität auf, wurden aber mit Aufschlägen bis zu 380 Prozent verkauft. Ein Oberländer schlug für insgesamt 100.000 Euro zwölfmal zu.

Den Angeklagten drohen nun zehn Jahre Haft. Ein Urteil wird in den Abendstunden erwartet. (fell, TT.com)