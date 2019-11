Tödliche Messerattacke auf Vorarlberger in Innsbruck: Prozess läuft

Innsbruck – Ein Jahr ist die tödliche Messerattacke bei den Innsbrucker Viaduktbögen her, bei der ein 21-jähriger Vorarlberger durch einen Stich in den Hals ums Leben kam. Die Tat hat in der Landeshauptstadt nicht nur für Entsetzen gesorgt – auch politisch ist einiges in Bewegung geraten. So wurde für die Bogenmeile eine Waffenverbotszone ausgerufen, die Kontrollen der Polizei in den betroffenen Bereichen intensiviert.

Die Frage nach den Hintergründen für die Tat blieben aber im vergangenen Jahr weitestgehend ungeklärt. Der mutmaßliche 25-jährige Täter soll die Tat in einem aufgrund von Schizophrenie zurechnungsunfähigen Zustand begangen haben. Ab heute steht der Mann vor Gericht. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die tödliche Messerattacke ereignete sich bei den Innsbrucker Bögen. - zeitungsfoto.at

Die Staatsanwaltschaft stellte bereits einen Antrag auf Unterbringung. Der Angeklagte stritt nach seiner Festnahme jeglichen Zusammenhang mit der Tat ab, auf Videoaufzeichnungen sei er aber erkennbar, hieß es seitens der Anklagebehörde. Hintergrund der Tat könnte ein Suchtmittelgeschäft gewesen sein. Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt.

Saal bis auf den allerletzten Platz gefüllt

Heute füllte sich der große Schwurgerichtssaal des Landesgerichtes bis auf den allerletzten Platz. Vor allem zahlreiche Freunde und Zuseher aus Vorarlberg sind nach Innsbruck zum Prozess gekommen. Die Staatsanwaltschaft brachte nochmals den Stand der bisherigen Ermittlungsergebnisse vor, demnach die Auswertungen der Videoüberwachung ergeben habe, dass der Angeklagte – und zwar nur er – sich als einzige Person im örtlichen und zeitlichen Nahebereich beim späteren Opfer befunden habe.

Nachdem kurzen Stichgeschehen in den Hals sei dann eine flüchtende Person zu erkennen gewesen. Später habe man den Angeklagten auf weiteren Videoaufnahmen im Bereich der nördlichen Bogenmeile und am Hauptbahnhof weiter verfolgen können. Am Bahnhofsareal hatte der Angeklagte dabei schon andere Kleidung an als zum Zeitpunkt der Tatausführung, erklärte Staatsanwältin Gertraud Pfeifenberger. Zudem führte sie jedoch ihren Antrag auf Einweisung in eine Anstalt für geistig Abnorme Rechtsbrecher aus.

Demnach leide der 25-Jährige an einer Schizophrenie mit ausgeprägten Wahrnehmungs-, Sinnes- und Anpassungsstörungen. Demnach sei er zur allfälligen Tatschuld unfähig. Aufgrund einer Gefährlichkeitsprognose von Gerichtspsychiaterin Adelheid Kastner sei eine Unterbringung in einer Anstalt jedoch unumgänglich, da der Afghane aufgrund seiner Krankheit „sehr gefährlich“ für andere Menschen sei.

Die Verteidigung erklärte, dass zum Tatgeschehen vor allem drei Dinge aufklärungsbedürftig seien. So liege keinerlei Motiv für die Tat vor. Auch eine Vermutung für einen vorhergehenden Streit im Lokal sei nicht belegbar. Zudem fehle es an der Tatwaffe und sonstigen Spuren. Noch bei den Ersteinvernahmen war dem Verfahrenshelfer aufgefallen, dass sich der Betroffene andauernd widersprüchlich verantwortet und ihm dieser Umstand nicht aufgefallen wäre. Sohin kam auch seitens der Verteidigung ein Antrag auf psychiatrische Begutachtung. Eine Aussage zu den Anklagevorwürfen und zum Tatgeschehen wollte der 25-Jährige darauf vor den Geschworenen nicht abgeben.

Erst nach den Ausführungen von Zeugen, zwei Freunden des späteren Tatopfers, wiederholte der Afghane zwei Mal „ich war‘s nicht, ich war‘s nicht“. Entgegengesetzt allerdings die Zeugen. Demnach habe ihnen das Tatopfer mit letzten Atemzügen zugehaucht: „Es war ein kleiner Afghane.“ Eine allfällige Flucht des Täters konnten jedoch beide Freunde nicht beobachten, da sie damit beschäftigt waren, das Leben ihres Freundes zu retten.

Der einstige Zimmerkollege des Angeklagten sagte am Donnerstag aus, dass er um 3 Uhr morgens in der Unterkunft in Volders erwacht sei und sich der 25-Jährige nicht im Zimmer befunden habe. Im Plädoyer umschrieb die Verteidigung den Umfang einer allfälligen geisteigen Störung des Betroffenen: „Als ich ihn gestern besuchte, hat er mir zugesagt, dass er bestimmt nichts Böses getan habe und er eigentlich gar nicht wisse, warum er nun schon so lange in Untersuchungshaft verbringe. Der Betroffene lebt in einer Scheinwelt.“ Das Prozessprogramm setzt sich nun mit der Vorführung zahlreicher Videoaufnahmen und vorab vier Gutachtern unter anderem aus dem medizinischen und psychiatrischen Bereich fort. Ob es noch heute zu einem Urteil kommen kann, hängt nicht zuletzt von der Verfassung des 25-Jährigen ab.

Vorarlberger von hinten angegriffen

Die Bluttat ereignete sich Ende November 2018 in der Innsbrucker Bogenmeile. Dort war der 21-jährige Bregenzer mit seinen Freunden unterwegs. Die Gruppe ging laut Polizei in Richtung Bahnhof, als der Verdächtige den Burschen nachlief und auf den hintersten Vorarlberger mit einem Messer einstach. Es war ein Stich in den Hals, der tödlich endete. Während die Begleiter des Bregenzers verzweifelt versuchten, ihm zu helfen, lief der Angreifer davon. Er wurde wenig später von der Polizei aufgegriffen, bestritt aber jegliche Tatbeteiligung. Auf Überwachungsvideos wurde er allerdings von Polizeibeamten eindeutig als Täter identifiziert. Ermittlungen wegen des Verdachts des Mordes wurden eingeleitet.

Schuldfrage steht auf dem Prüfstand

Bei dem für zwei Tage anberaumten Prozess müssen die Geschworenen nicht nur die Schuldfrage behandeln. Sie müssen entscheiden, ob der 25-Jährige zum Tatzeitpunkt überhaupt zurechnungsfähig war und ob von ihm eine Gefahr aufgrund der attestierten Schizophrenie ausgeht. Kommt das Gericht zu dem Schluss, dass der Mann bei der Tat im vergangenen Jahr nicht zurechnungsfähig war, dürfte eine Einweisung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher die logische Schlussfolgerung sein. (TT.com, fell)