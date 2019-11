Tödliche Messerattacke auf Vorarlberger in Innsbruck: Prozess startet

Innsbruck – Ein Jahr ist die tödliche Messerattacke bei den Innsbrucker Viaduktbögen her, bei der ein 21-jähriger Vorarlberger durch einen Stich in den Hals ums Leben kam. Die Tat hat in der Landeshauptstadt nicht nur für Entsetzen gesorgt – auch politisch ist einiges in Bewegung geraten. So wurde für die Bogenmeile eine Waffenverbotszone ausgerufen, die Kontrollen der Polizei in dem betroffenen Bereichen intensiviert.

Die Frage nach den Hintergründen für die Tat blieben aber im vergangenen Jahr weitestgehend ungeklärt. Der mutmaßliche 25-jährige Täter soll die Tat in einem aufgrund von Schizophrenie zurechnungsunfähigen Zustand begangen haben. Ab heute steht der Mann vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft stellte bereits einen Antrag auf Unterbringung. Der Angeklagte stritt nach seiner Festnahme jeglichen Zusammenhang mit der Tat ab, auf Videoaufzeichnungen sei er aber erkennbar, hieß es seitens der Anklagebehörde. Hintergrund der Tat könnte ein Suchtmittelgeschäft gewesen sein. Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt.

Vorarlberger von hinten angegriffen

Die Bluttat ereignete sich Ende November 2018 in der Innsbrucker Bogenmeile. Dort war der 21-jährige Bregenzer mit seinen Freunden unterwegs. Die Gruppe ging laut Polizei in Richtung Bahnhof, als der Verdächtige den Burschen nachlief und auf den hintersten Vorarlberger mit einem Messer einstach. Es war ein Stich in den Hals, der tödlich endete. Während die Begleiter des Bregenzers verzweifelt versuchten, ihm zu helfen, lief der Angreifer davon. Er wurde wenig später von der Polizei aufgegriffen, bestritt aber jegliche Tatbeteiligung. Auf Überwachungsvideos wurde er allerdings von Polizeibeamten eindeutig als Täter identifiziert. Ermittlungen wegen des Verdachts des Mordes wurden eingeleitet.

Schuldfrage steht auf dem Prüfstand

Bei dem heute beginnenden Prozess in Innsbruck müssen die Geschworenen nicht nur die Schuldfrage behandeln. Sie müssen entscheiden, ob der 25-Jährige zum Tatzeitpunkt überhaupt zurechnungsfähig war und ob von ihm eine Gefahr aufgrund der attestierten Schizophrenie ausgeht.

Kommt das Gericht zu dem Schluss, dass der Mann bei der Tat im vergangenen Jahr nicht zurechnungsfähig war, dürfte eine Einweisung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher die logische Schlussfolgerung sein. (TT.com)