Angebliche Festnahme: Polizei-Großeinsatz in Weer beendet

Weer – Nach einer angeblichen Schussabgabe in Weer soll es am frühen Nachmittag in einem Haus zu einem Zugriff durch die Polizei gekommen sein. Eine Person soll unbestätigten Meldungen zufolge festgenommen worden sein. Die Einsatzkräfte rückten kurz vor 14 Uhr ab.

Ein Unbekannter soll gegen 9 Uhr im Bereich Rinderweg in Weer in die Luft gefeuert haben. Eine Zeugin soll mehrere Schüsse gehört haben. Es war nicht klar, ob die Schüsse im Freien oder aus einem Gebäude heraus abgegeben worden sind.

Großeinsatz nach einer angeblichen Schussabgabe in Weer. - Zoom.Tirol

Die Lage war laut Polizei den ganzen Vormittag über unter Kontrolle, die Hintergründe waren jedoch noch unklar. Im Einsatz standen die Sondereinheit Cobra und mehrere Polizeistreifen. Im Laufe des Tages wurden weitere Beamte und ein Hubschrauber angefordert. Das Gebiet im Bereich Rinderweg östlich des Dorfes wurde großräumig abgesperrt.

Aus polizeitaktischen Gründen waren im Laufe des Einsatzes keine weiteren Informationen veröffentlicht worden. (TT.com)

